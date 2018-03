Juventus, Matuidi: "Bel modo di finire questa settimana, avanti così"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 marzo

CHIEVO, MARAN E LA PANCHINA A RISCHIO: "IO PENSO A LAVORARE". GENOA, ARIA DI RINNOVO PER MILINKOVIC. LAZIO, FELIPE ANDERSON NON PENSA AL MERCATO - Una panchina che scotta, perché i risultati latitano e bisogna pur fare qualcosa. Rolando Maran traballa, il Chievo non riesce a svoltare....