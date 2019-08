Juventus, Matuidi e Can in uscita. Sul francese anche il Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue il valzer del mercato in uscita per la Juventus. Con la conferma di Sami Khedira voluto da Maurizio Sarri, in uscita a sorpresa c'è Emre Can, arrivato la scorsa stagione in regime di svincolo dal Liverpool. Non solo: anche Blaise Matuidi può partire. Sul francese ci sono il Paris Saint-Germain e il Monaco in patria, in Ligue 1, ma spunta pure il Bayern Monaco. Per i bavaresi sarebbe il secondo innesto dalla Serie A nel giro di pochi giorni dopo l'approdo di Ivan Perisic dall'Inter. Lo spiega Libero oggi in edicola.