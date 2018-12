© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus sarebbe ancora in corsa per il ritorno in bianconero di Paul Pogba, centrocampista classe 1993 del Manchester United e della nazionale francese: secondo quanto riportato da Raisport, i vertici del club bianconero starebbero già "preparando" il ritorno del campione transalpino a Torino, ragionando su 2 cessioni a centrocampo per fargli posto. I 2 giocatori indiziati a lasciare la Juve a fine stagione sarebbero Sami Khedira e Blaise Matuidi, anche per motivi legati all'età.