Juventus, Matuidi favorito a centrocampo. A destra duello Aurier-Danilo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dagli studi di Sky Sport arriva il punto sul centrocampo della Juventus. A centrocampo il nome preferito resta sempre quello di Blaise Matuidi. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti con il Psg, per parlare anche di Serge Aurier che piace molto a Marotta e Paratici. Il primo nome per il terzino sinistro rimane Danilo del Real Madrid, ma i bianconeri sanno che ci possono essere difficoltà visto che i Blancos chiederanno inizialmente 30 milioni. Le quotazioni di Douglas Costa sono in ribasso per le richieste del Bayern Monaco da 40 milioni e anche per le richieste del giocatore da 7 milioni l'anno. Il nome di Bernardeschi rimane validissimo per il fronte offensivo.