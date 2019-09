© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale francese, il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha parlato del suo presente e dell'avventura in bianconero: “Voi parlate, io gioco. Si parlava di un mio ritorno al PSG? Era tutto falso. Ho sempre detto di stare bene alla Juve. Tifo PSG sin da piccolo e indossarne la maglia mi ha permesso di realizzare un sogno. Ma ora sono fiero di giocare in uno dei migliori club al mondo. La questione non si è mai posta. Tanta concorrenza in bianconero? Mi stimola. Nel calcio non ti regala niente nessuno, tocca a te conquistarti un posto. Ma se sono qui è perché mi sono sempre fatto trovare pronto in campo”.

Sul razzismo in Italia: “Ho avuto anch'io questo problema, ora è toccato a Lukaku. Bisogna prendere dei provvedimenti. Per il razzismo non c'è posto nel calcio e nella vita in generale - le parole raccolte a TuttoJuve.com - È un qualcosa che non vogliamo vedere, è un pessimo esempio per i più piccoli e faremo tutto il possibile per fermarlo, anche se sono episodi che riguardano una minoranza dei tifosi. Ma per queste persone non c'è posto allo stadio. Se n'è parlato anche la scorsa stagione, non dobbiamo darla vinta a questa gente ma ci sono organismi preposti a prendere delle decisioni, tocca a loro agire”,