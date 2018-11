Juventus, Matuidi: "Mi piacerebbe una settimana al mare, ma non posso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, parla a La Repubblica dopo Milan-Juve anche del bisogno di una settimana al mare, come detto dallo stesso Allegri: "Se solo potessi sì, una settimana di vacanze al mare me la prenderei volentieri. Ma non posso. Ho già una partita venerdì con la Francia, siamo campioni del Mondo, dobbiamo prendere molto seriamente anche la Nations League. Sto cercando di dare tutto anche in queste condizioni, stare in panchina con il Manchester mi è servito molto per rifiatare un po'. Per fortuna la squadra di pause non se ne prende mai, non avevo dubbi che avremmo subito cancellato la sconfitta col Manchester".