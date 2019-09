© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista ai microfoni di SkySport per Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, che parla dell'esordio in Champions League in programma mercoledì in casa dell'Atletico Madrid: "Conosciamo l'importanza delle partite di Champions, sono incontri di alto livello. Ci prepariamo per arrivare in fondo e cercare la vittoria. Abbiamo una squadra costruita per fare grandi cose. Contro l'Atletico non è mai facile, li conosciamo, li abbiamo già affrontati. Ci prepareremo per fare qualcosa di positivo".