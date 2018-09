Juventus, Mavididi: "Che privilegio allenarsi con Cristiano Ronaldo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle colonne di Tuttosport, Stephy Mavididi parla della nuova avventura alla Juventus, alla vigilia della sfida d'esordio della squadra Under 23 contro l'Alessandria: "Mi piace molto lo stile del club, c’è un grande senso di identità. Quando cammini per il centro sportivo vedi le scritte “Life is a matter of black and white” (“La vita è questione di nero e bianco”), sono parole semplici ma forti, che significano molto per il club. Ovunque vedi la storia della società, vedi che è una grande macchina del calcio europeo. Al tempo stesso è come una famiglia: in due giorni mi hanno trovato casa. Sono molto felice qui. In Italia c’è molta più tattica negli allenamenti e le partite sono meno fisiche e più tecniche. Si gioca molto più con il cervello. Io ero abituato ad andare a pressare tutti: finisce che quando prendi palla sei stanco. Ora devo occupare la giusta posizione, così posso risparmiare energie per quando la squadra recupera la palla. Poi qui cerchiamo sempre di giocare il pallone a terra: se c’è un lancio è perché si è aperto uno spazio in cui i giocatori come me possono buttarsi. Mi piace molto. Cristiano Ronaldo? Allenarsi vicino a lui, uno dei migliori del mondo, è un privilegio. Cerco di assorbire tutto, basta guardarlo per imparare. La dedizione al lavoro, l’intensità con cui si allena sono un grande insegnamento. E’ la stessa attitudine di cui mi parlava Henry".