© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche un altro giovane bianconero, Stephy Mavididi, ha parlato al sito ufficiale della Juventus dopo il pareggio per 3-3 con il Team K-League che ha chiuso la tournée asiatica dei piemontesi: “Abbiamo trovato ottimi avversari che ci hanno aiutato a regalare un bellissimo spettacolo per il pubblico. Sono un giocatore giovane, ho bisogno di queste opportunità per far vedere le mie qualità e spero ricapitino più spesso.- conclude l’inglese - Mi sento molto bene, sia dal punto di vista fisico, individuale e collettivo; ho iniziato il pre-campionato nel migliore dei modi”.