Juventus, McKennie è il giocatore statunitense dell'anno. Battuti Pulisic e Dest: "Un onore"

Weston McKennie ha vinto il premio di miglior calciatore statunitense del 2020. Finalista per il terzo anno consecutivo, è riuscito a vincere per la prima volta battendo la concorrenza di altri cinque candidati. 44% dei voti per il 22enne centrocampista, ha ha avuto la meglio di Christian Pulisic (27%) e Sergiño Dest (14%). Tyler Adams, Jordn Morris e Gyasi Zardes gli altri tre in lizza. McKennie ha dichiarato: "È un grande onore. È stato un viaggio, soprattutto attraverso questi tempi difficili durante la pandemia. Speriamo che nel 2021 possiamo avere molti più ricordi insieme".