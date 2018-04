Juventus, Mendes fa visita a Marotta: summit a Madrid per Filipe Luis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' stato Jorge Mendes in persona a fare visita alla Juventus nel ritiro di Madrid per parlare con Marotta del futuro di Filipe Luis, esterno sinistro dell'Atletico Madrid che potrebbe essere acquistato come sostituto di Alex Sandro e chioccia di Spinazzola. Il 32enne ha terminato la stagione anzitempo per la frattura del perone e ha lasciato il posto in Nazionale proprio al terzino juventino. Il costo non è esoso e i bianconeri ci stanno facendo più di un pensiero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.