Juventus, Mendy si allontana. Zidane lo chiama a Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattative in stato avanzato per Ferland Mendy al Real Madrid. Lo riporta As secondo il quale il giocatore francese è stato espressamente richiesto da Zinedine Zidane. 23 anni, nazionale francese, il suo costo si aggira sui 50 milioni di euro. Mendy è anche un obiettivo della Juventus in caso di partenza di Alex Sandro.