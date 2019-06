Juventus, meno di 100 milioni per cinque colpi che cambiano la squadra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mese di giugno ha chiarito il piano e le strategie della Juventus. Un grande acquisto in difesa, due parametri zero in mezzo, un leader in spogliatoio e un allenatore chiamato a mettere tutti assieme nel nome di un’idea nuova, il controllo del gioco e della partita. Nel dettaglio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la Juve ha speso 3,7 milioni di oneri accessori per Ramsey, ne aggiungerà una quindicina per Demiral, più o meno 10 per Rabiot, 70 per De Ligt, nulla per Buffon. Meno di 100 milioni in cartellini per cinque giocatori che cambiano la squadra. Gli stipendi peseranno, ma - si legge - si sono viste rivoluzioni sicuramente più cruente.