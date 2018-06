Juventus, mezza Europa su Benatia: Boateng possibile sostituto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mehdi Benatia continua a essere uno dei giocatori considerati in uscita dalla Juventus. Sul difensore centrale marocchino l'interesse è forte, con Marsiglia, Arsenal e Borussia Dortmund che si starebbero muovendo proprio per ottenerne il cartellino. Dalla Germania intanto, si parla di un possibile interessamento della Vecchia Signora per Jerome Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.