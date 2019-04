Juventus-Milan: Allegri si affida a Mandzukic e Dybala, Kean sul finale

Fonte: inviato a Torino

Adesso tocca a Mario Mandzukic e Paulo Dybala. E' a loro che si affida Massimiliano Allegri a pochi giorni dal match di mercoledì contro l'Ajax, valido per i quarti di finale di Champions League. E' vero: stasera ci sono il Milan e tre punti d'oro da conquistare per chiudere al più presto la corsa scudetto. Ma è la prossima sfida europea a rubare la scena in questa fase della stagione bianconera, caratterizzata non solo dall'infortunio di Cristiano Ronaldo.

Il tecnico vuole testare i due attaccanti, appena fuori dall'infermeria dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni, così come qualche altro elemento che potrebbe tornare utile nella prossima trasferta olandese. Con la stessa logica, un ragionato turnover consentirà a qualcuno di rifiatare e tenere in caldo energie positive per mercoledì. Capitan Chiellini, e non solo lui, sarà tra gli spettatori non paganti dell'Allianz Stadium per questo Classico, che Allegri comunque non sottovaluta. "Dobbiamo pensare a battere domani il Milan, ci mancano 6 punti e dobbiamo affrontare la gara nel migliore dei modi. Poi penseremo alla sfida di Amsterdam e solo dopo a quella di Ferrara" risponde l'allenatore juventino a chi gli chiede se potrebbe essere una distrazione vincere matematicamente l'ottavo scudetto consecutivo tra la gara d'andata e quella di ritorno con l'Ajax.

Intanto stasera qualche idea interessante, dal punto di vista tattico, torna a galla: da Emre Can terzo di difesa in alcune circostanze, a Bernardeschi mezz'ala, anche se con maggiore libertà di movimento rispetto a Bentancur. A Mandzukic e Dybala il compito di tornare al gol e lanciare segnali positivi in ottica Champions al tecnico, che potrebbe riservare il finale di gara all'imprevedibilità del giovane Kean.