Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan, anticipo del sabato della 31^ giornata di Serie A

Juventus: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. Allenatore: Allegri

Milan: Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. Allenatore: Gattuso.

Our starting XI for #JuveMilan. C'mon, lads! 🔴⚫️

Così in campo: dai ragazzi! 👊🏻@BioscalinITA pic.twitter.com/9M4hyLylye

— AC Milan (@acmilan) 6 aprile 2019