Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Douglas Costa con Dybala-CR7. Rebic unica punta

Ci siamo, alle ore 21 il calcio italiano riprenderà con Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Confermate le anticipazioni della vigilia, con Sarri che sceglie il 4-3-3 col tridente Douglas Costa-Dybala-Cristiano Ronaldo. In difesa c'è Danilo e non Cuadrado, a centrocampo presenza contemporanea per Pjanic e Bentancur con Matuidi a completare il reparto.

Dall’altra parte spazio al 4-2-3-1 per mister Pioli, con Calhanoglu-Paquetà-Bonaventura alle spalle di Ante Rebic. Il centrocampo sarà sorretto da Bennacer e Kessie, confermata la linea difensiva con Conti e Calabria ai lati di Kjaer e Romagnoli.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Calhanoglu, Paquetà, Bonaventura; Rebic

