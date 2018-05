Juventus-Milan, le formazioni ufficiali: Mandzukic preferito a Higuain

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' Cutrone contro Mandzukic: confermate le previsioni del pomeriggio, con Allegri che sceglie il croato piuttosto che Higuain, mandato in panchina nella serata dell'Olimpico, dove i bianconeri si giocheranno la possibilità di alzare il primo trofeo stagionale. Nel Milan ancora Romagnoli in difesa, mentre Locatelli vince il ballottaggio con Montolivo e va in cabina di regia. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.

JUVENTUS (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Mandzukic. All. Allegri

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso