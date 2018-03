Juventus-Milan, le ultime: Andrè Silva dal 1'. Allegri, niente turnover

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà il big match dell'Allianz Stadium fra Juventus e Milan a chiudere il 30° turno di serie A. Nonostante la Champions League, con i bianconeri che se la dovranno vedere con il Real, Allegri non ha nessuna intenzione di affidarsi al turnover. Assenti solo Mandzukic e Alex Sandro, entrambi infortunati, torna fra i convocati Cuadrado. In difesa spazio a Chiellini-Benatia al centro, con Lichtsteiner e Asamoah sulle fasce. In mezzo al campo Matuidi, Pjanic e Khedira. Davanti Douglas Costa e Dybala a supporto del Pipita Higuain.

Gattuso per il Milan sceglie il classico 4-3-3. Calabria sulla sinistra, Rodriguez sul versante opposto. In mezzo Bonucci e Romagnoli. In mezzo al campo Biglia ci sarà dal primo minuto nonostante le due partite con l'Argentina. Con lui Kessiè e Bonaventura. Davanti Andrè Silva titolare con Suso e Calhanoglu. Panchina per Kalinic e Cutrone.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Khedira; Dybala, Higuain, Douglas Costa.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Andrè Silva, Calhanoglu.