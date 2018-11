Juventus, Milenkovic o Andersen: in estate assalto a uno dei due

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due obiettivi italiani per la Juventus per il pacchetto arretrato. I bianconeri continuano a seguire con insistenza Nikola Milenkovic della Fiorentina e Joachim Andersen della Sampdoria e in estate sono pronti a dare l'assalto a uno dei due, per ringiovanire il reparto difensivo in vista della prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.