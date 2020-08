Juventus-Milik, costa 40 milioni: per trovare l'intesa manca il sì di Bernardeschi

Gazzetta.it fa il punto sull'obiettivo Arkadiusz Milik per la Juventus. Il Napoli chiede per l'attaccante polacco, in scadenza nel 2021 e senza alcuna volontà di rinnovare, 40 milioni di euro. La Juventus ha però il sì del giocatore e adesso serve una contropartita per convincere gli azzurri. Piace Federico Bernardeschi ma ancora il 33 bianconero non dice sì alla destinazione azzurra.