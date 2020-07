Juventus, Milik primo obiettivo per l'attacco. C'è l'accordo col polacco, si tratta col Napoli

vedi letture

L'obiettivo della Juventus per l'attacco del prossimo anno è uno e uno soltanto: Arkadiusz Milik. A tal proposito, racconta Sky, è stata già raggiunta una base d’intesa con il giocatore, manca invece l’accordo con il Napoli, con cui si parla soprattutto di contropartita in grado di abbassare la valutazione del giocatore polacco. Difficile che possa passare in azzurro Federico Bernardeschi, si parla invece per Luca Pellegrini, ora al Cagliari, e Cristian Romero, che i bianconeri hanno tesserato dal Genoa.