Juventus, Milik torna di moda ma i 18 milioni chiesti da De Laurentiis sono troppi

Torna di moda il nome di Arkadiusz Milik per la Juventus con il club bianconero che si interroga sulla necessità di aggiungere una punta al solo Morata. Il profilo del polacco è giusto anche per l'eventuale rispetto delle gerarchie, ma il prezzo fatto da De Laurentiis, ovvero 18 milioni di euro, per un giocatore in scadenza, non è altrettanto giusto per la Juve. Il tempo per venirsi incontro c'è, tenendo presente però che un eventuale inserimento nell'affare di Federico Bernardeschi è da scartare perché a Rino Gattuso, l'ex giocatore viola non interessa. A riportarlo è Il Corriere della Sera.