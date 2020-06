Juventus, Milik vede solo bianconero ma Paratici deve trovare la chiave giusta

Dopo le parole rilasciate ieri da parte del ds del Napoli Giuntoli, il destino di Arkadiusz Milik sembra quanto mai tracciato. Il polacco non vuole rinnovare con gli azzurri e dunque per lui si apriranno le porte della cessione. Ci pensano Arsenal, Everton e Milan, tutti club che però non possono garantire al giocatore di lottare per vincere tutto, cosa che invece gli propone la Juventus. L'attaccante ha bene in testa l'obiettivo di raggiungere Sarri a Torino, ma molto dipenderà dalla chiave di volta che servirà per convincere De Laurentiis a lasciarlo andare. Troppi i 50 milioni di euro richiesti dal patron napoletano, che però per il momento non ha aperto a possibili contropartite. Paratici dovrà trovare il giusto compromesso per abbassare le pretese e spingere per uno scambio con conguaglio. Non sarà facile ma la volontà del polacco e il contratto in scadenza nel 2021, giocano a favore di chi lo comprerà. A riportarlo è Tuttosport.