Juventus, Milinkovic-Savic resta l'alternativa a Pogba. Più di Ndombele

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paul Pogba è l'obiettivo numero uno della Juventus, ma considerato l'esborso oneroso eventualmente necessario, i bianconeri hanno comunque in testa dei piani alternativi. Due le alternative principali - sottolinea Tuttosport - : acquistare il secondo centrocampista dopo Ramsey in saldo (Rabiot) ed effettuare l'investimento più importante in difesa, oppure risparmiare qualcosa nel reparto arretrato e andare all'assalto di uno tra Milinkovic-Savic e Ndombele.

Intesa di massima - Con il serbo della Lazio esiste già un'intesa di massima. L'ostacolo, ora come ora, è rappresentato dalle pretese del presidente Lotito, il quale continua a valutare il suo gioiello 90-100 milioni. Una cifra che la Juve non ha intenzione di spendere.