Juventus, mirino puntato su Genova: non solo Piatek, piace Andersen

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Krzysztof Piatek, la Juventus guarda a Genova anche per la difesa del futuro. Come riporta Tuttosport, infatti, i bianconeri vorrebbero anticipare la concorrenza per Joachim Andersen, centrale classe '96 della Sampdoria valutato per ora 25 milioni di euro. Il danese ex Twente in quest'avvio di stagione si sta rivelando infatti una sorpresa assai positiva.