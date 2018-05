Juventus, missione brasilana per Paquetà del Flamengo

© foto di Federico Gaetano

Nuove sul mercato della Juventus raccontate da Il Corriere dello Sport oggi in edicola. I bianconeri sarebbero al lavoro per Lucas Paquetà del Flamengo. 21 anni ad agosto, un emissario bianconero sta seguendo con forza il giocatore che ha una clausola da 48 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata e i bianconeri sarebbero in pole per la mezzala sinistra che può fare anche il centrale nel 4-3-3. Sul giocatore anche Lazio e Milan.