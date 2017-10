Juventus, missione francese per Paratici: visionati due talenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici a caccia di talenti in giro per l'Europa. Come si legge sulle colonne di Tuttosport il direttore sportivo della Juventus è stato avvistato a Troyes allo Stade de l'Aube per assistere alla sfida fra la Franca Under 21 ed i pari età del Montenegro. Nel mirino due difensori: Mouctar Diakhaby del Lione e Issa Diop del Tolosa.