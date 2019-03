© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rispetto ma non paura. Questo è il concetto che si respira nell'ambiente Colchoneros intorno a Cristiano Ronaldo. Il nemico di sempre, che ha sfidato il pubblico dell'Atletico al Wanda Metropolitano mostrando chiaramente le Champions vinte, anche sulle spalle dei biancorossi, verrà ignorato. E' diventato quasi un tabù, un qualcosa che va volontariamente lasciato in secondo piano. CR7 dal canto suo non ha però dimenticato le tante sfide all'altra faccia di Madrid e domani farà di tutto per ribaltare il risultato dell'andata. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.