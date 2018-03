Juventus, missione in Germania per Ginter del 'Gladbach

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, la Juventus è in missione in Germania per parlare col Borussia Monchengladbach del giovane difensore centrale Matthias Ginter, giocatore che sarà convocato dal ct Low in vista del Mondiale in Germania. I bianconeri si stanno muovendo con largo anticipo per cercare la strada giusta per acquistare il classe '94, che ha un contratto con il 'Gladbach fino al giugno del 2021.