Juventus, missione in Portogallo: occhi puntati su Bruno Fernandes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di domani la Juventus sarà presente allo stadio José Alvalade di Lisbona per assistere al ritorno della semifinale della coppa nazionale tra Sporting e Benfica. Tanti nomi sul taccuino di Paratici e dei dirigenti bianconeri, a partire da Ruben Dias e Joao Felix. Il primo è un difensore centrale con contratto fino al 2023 e una clausola da 60 milioni di euro; il secondo una seconda punta/trequartista con contratto fino al 2023 e clausola da ben 120 milioni di euro. Inoltre, la Vecchia Signora segue con interesse l'ex doriano Bruno Fernandes, capitano dei Leoes e autore di 22 gol e 11 assist in stagione. I biancoverdi sono in crisi economica e devono vendere per rientrare dei debiti, e l'attaccante con una clausola da 100 milioni di euro, potrebbe lasciare il Portogallo nel corso della prossima estate. Su di lui è vivo anche l'interesse del Milan. A riportarlo è Tuttosport.