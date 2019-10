Juventus, missione londinese: nel mirino Eriksen. Ma anche Salah e Son

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Missione inglese per la Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, degli emissari bianconeri avrebbero seguito da vicino Liverpool-Tottenham, ultimo big match della Premier League. un nome su tutti, non il solo sul taccuino della Juve, è quello di Christian Eriksen. Il danese è in scadenza di contratto con gli Spurs, piace anche al Real Madrid e piace ma non è considerato la primissima scelta (leggi alla voce Pogba).

Non solo Eriksen. Nella spedizione londinese, altri giocatori hanno solleticato l'interesse della Vecchia Signora. Piace Salah, ma la trattativa è ovviamente complicata. Sale il gradimento nei confronti di Heung-min Son. Entrambi sono sotto contratto coi londinesi fino al 2023, entrambi rappresentano la possibilità di aprirsi a un nuovo mercato, arabo o asiatico a seconda dei casi. Più semplice, da diversi punti di vista, l'idea legata a Toby Alderweireld, anche lui in scadenza di contratto.