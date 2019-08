Juventus, missione spagnola per Paratici: Rugani offerto al Barcellona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Daniele Rugani?. Come si legge sulle pagine di Tuttosport oggi Fabio Paratici sarà a Barcellona e farà un sondaggio con il club catalano per capire se c'è anche la voglia da parte del Barça di tesserare il centrale bianconero, dopo l'interesse mostrato alla fine del 2018. Se il passaggio in Liga non dovesse concretizzarsi, resta sempre in corsa la Roma con un'operazione last minute da perfezionare nei giorni conclusivi del mercato.