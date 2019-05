© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da una Juventus all'altra, in casa bianconero si lavora anche sulla panchina dell'Under 23: secondo Tuttosport è Andrea Pirlo il favorito numero uno alla successione di Zironelli. Ipotesi affascinante, che strizza l’occhio alle carriere di Pep Guardiola e Zinedine Zidane: prima stelle di Barcellona e Real Madrid sul campo, per giunta entrambi accostabili a Pirlo per posizione e doti tecniche, poi allenatori del Barcellona B e del Castilla, infine tecnici vincenti delle prime squadre blaugrana e blanca.