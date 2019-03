Juventus: Moise Kean ha numeri da campione, adesso punta l'Ajax

Fonte: inviato a Torino

Quattro reti in sette presenze stagionali con la maglia della Juventus, in centottantadue minuti giocati. Che si aggiungono ai due gol messi a segno con la Nazionale maggiore, alla prima chiamata del ct Roberto Mancini, contro Finlandia e Liechtenstein. Il momento di Moise Kean non si può che definire brillante, numeri alla mano. All’attaccante bianconero, classe 2000, basta giocare mediamente un tempo per mettere a segno una marcatura. E come in altre due occasioni quest’anno, anche con l’Empoli è bastato il primo tiro in porta, due minuti dopo il suo ingresso in campo.

Record da campione che lo fanno volare alto: “Spero un giorno di essere al livello di Ronaldo e Messi”, commenta il giovane attaccante. Mentre Allegri predica calma ed equilibrio. Pur non nascondendo la sua meraviglia per l’ennesima prestazione convincente: “L’ambizione è giusto che ce l’abbia. Ha la fortuna di allenarsi con grandi campioni – spiega il tecnico bianconero -. La differenza la fa la testa. Lui ha qualità, ma anche tanto da migliorare. Nel percorso serve voglia di sacrificarsi, tanti giocatori si sono persi per strada”.

Dalle bordate mediatiche del momento, insomma, Kean deve cogliere il lato positivo, senza lasciarsi distrarre dal suo percorso di crescita. Contando sul supporto dei tanti compagni di squadra più navigati: “Moise deve fare quello che sta facendo, lavorare e farsi trovare pronto. Allegri lo gestisce nel migliore dei modi - chiarisce capitan Chiellini -. Se oggi l’avesse messo dall’inizio avrebbe avuto più difficoltà nel trovare spazio, avrebbe sprecato troppe energie fisiche e mentali e magari non sarebbe stato determinante”. Senza Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala infortunati, e con Mario Mandzukic a digiuno di reti ormai dallo scorso 22 dicembre, la Juve ha comunque un’arma in più da non sottovalutare. Anche per la Champions, contro i giovani terribili – come lui - dell’Ajax.