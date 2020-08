Juventus, Moise Kean potrebbe tornare in prestito: l'attaccante pronto all'addio all'Everton

Possibile clamoroso ritorno alla Juventus per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'attaccante, passato all'Everton per 27,5 milioni di euro un anno fa potrebbe essere ripreso in prestito dal club bianconero, con il giocatore che sarebbe inserito nella Lista B di Champions League. Il rapporto tra gli inglesi e Kean non è mai sbocciato e per questo potrebbe già arrivare l'addio.