Negli scorsi giorni sulle colonne di TMW (clicca in basso) vi abbiamo raccontato le difficoltà che sta riscontrando la Juventus per rinnovare il contratto di Moise Kean, attaccante classe 2000 che è attualmente legato ai bianconeri da un contratto fino al 2020 ma che non pare convinto di rinnovarlo, nonostante la Juventus abbia già presentato una prima proposta.

Kean vuole giocare e una squadra che gli permetta di esprimersi con continuità: un prestito a gennaio (c'è il Bologna) è opzione possibile, ma non la più gradita perché si tratterebbe di una soluzione temporanea.

In questo senso, oggi il quotidiano 'Tuttosport' mette in evidenza che Kean potrebbe rientrare nella trattativa De Ligt, primo obiettivo della Juventus per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. L'attaccante bianconero piace molto ai lancieri e il suo cartellino potrebbe essere sacrificato per mettere le mani sul migliore centrale di difesa classe 1999 in circolazione.