Juventus, Morata: "Bisogna adattarsi subito, qui non c'è tempo altrimenti perdi punti importanti"

Ancora un gol per Alvaro Morata, sei in cinque gare di Champions League. L'attaccante della Juventus ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il successo con la Dinamo Kiev. "Un'altra vittoria importante, ci manca poco. Sono piccoli dettagli, basta mettere più attenzione e i risultati arriveranno. Nessuno nasce pronto per affrontare tutte le sfide, siamo tanti giocatori nuovi e serve tempo per adattarci ma il problema che non c'è tempo per farlo qui. Bisogna adattarsi subito altrimenti si perdono punti, si impara come tutto. Bisogna continuare così'. Purtroppo non posso giocare in campionato, chiedo scusa all'arbitro e avrò l'occasione di chiedere scusa di persona".