Juventus, Morata difficile: via libera solo tramite scambio di prestiti con Douglas Costa

Uno dei nomi che la Juventus sta prendendo in considerazione per l'attacco di Pirlo è quello di Alvaro Morata, un ritorno che farebbe comodo ai bianconeri ma che non è facile da mettere in pratica. La trattativa fatica a decollare, anche perché - secondo La Gazzetta dello Sport - potrebbe tornare a Torino solo con uno scambio di prestiti con l'Atletico Madrid con Douglas Costa ceduto ai Colchoneros. Ipotesi che per il momento non sembra convincere gli spagnoli, lasciando così in pole la candidatura di Luis Suarez.