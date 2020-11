Juventus, Morata: "Grande prestazione stasera. Ma abbiamo ampi margini di miglioramento"

Il centravanti bianconero Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Juventus Tv dopo la vittoria per 4-1 sul Ferencvaros arrivata anche grazie a due sue reti: “Ci sono stati tanti cambi in questa stagione, abbiamo fatto una grande prestazione con la palla e senza la palla, siamo stati cattivi. Siam contenti perché la Champions è sempre difficile e non è mai scontato conquistare i tre punti. Nella vita uno impara sempre qualcosa, sono un giocatore più completo rispetto alla mia prima avventura, sono molto felice di essere qui e credo che il conoscere il club mi abbia agevolato in questo avvio di stagione. Speriamo di continuare così a livello realizzativo, ma la cosa più importante è stare bene fisicamente perché solo così si può crescere. Noi vogliamo avere sempre la palla, fare un gioco offensivo e stiamo iniziando a conoscerci sempre meglio, abbiamo molto margine di miglioramento. – conclude Morata parlando di Pirlo - Lo conoscevo già come giocatore, ma come allenatore è diverso ovviamente. Ma se uno lo ha visto giocare capisce quali siano le sue idee anche sulla panchina”.