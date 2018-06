Juventus, Morata il preferito ma costa troppo. Più facile Martial

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che Alvaro Morata sia uno degli obiettivi principali per l'attacco della Juventus non è certo una novità. Il problema è che il Chelsea lo ha pagato 80 milioni un anno fa e per cederlo ne chiede almeno 60. Cifra che al momento la Juventus non ha: una cessione in attacco è la premessa necessaria per l'eventuale ritorno dello spagnolo a Torino. Più facile arrivare ad Antony Martial, in uscita dal Manchester United e in scadenza tra un anno: il costo del cartellino sarà per forza di cose limitato e sarà decisivo convincere il giocatore. Lo riporta Tuttosport