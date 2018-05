Juventus, Morata può tornare in prestito con diritto di riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Potrebbe tornare alla Juventus, dopo il biennio vissuto tra il 2014 e il 2016. Alvaro Morata vuole salutare il Chelsea e la Premier League, mentre Tuttosport scrive dei termini economici che potrebbero portare l’ex Real Madrid in bianconero. Per lo spagnolo, infatti, la Vecchia Signora opterebbe per un prestito a 10-15 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 40-45 milioni.