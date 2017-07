Juventus, Mourinho lancia la sfida per Kroos: contatti col Real Madrid

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho sfida la Juventus per Toni Kroos. Secondo quanto riporta il Sun, il Manchester United vorrebbe infatti inserire il centrocampista del Real Madrid nell'operazione che potrebbe portare De Gea nella Liga. Contatti in corso tra le parti, anche se Zidane non sarebbe affatto convinto dall'idea di privarsi del nazionale tedesco.