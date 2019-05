Juventus, Mourinho non sarà l’allenatore. Nonostante il pressing di CR7

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non sarà José Mourinho il nuovo allenatore della Juventus nonostante negli ultimi giorni vi sia stato il pressing del connazionale Cristiano Ronaldo per convincerlo a sposare la causa bianconera. Il campione portoghese avrebbe inoltre raccomandato Mourinho, che lo allenò ai tempi del Real Madrid, alla dirigenza piemontese. In tentativo andato però a vuoto visto che l'allenatore lusitano, come rivelato da Sky Sports, non se la sente di tradire i tifosi dell’Inter, club a cui è legato dalla vittoria del Triplete nel 2010.