Juventus, Mourinho pronto a fare follie per Alex Sandro

Nuove sirene inglesi per Alex Sandro. Dopo essere stato cercato a lungo in estate da Chelsea e Manchester City, adesso il laterale brasiliano della Juventus è finito nel mirino del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Record i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 60 milioni di euro a gennaio per arrivare all'ex Porto.