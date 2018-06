Juventus, muro per Rugani: solo 40 milioni potrebbero cambiare i piani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il sogno di Maurizio Sarri per la propria difesa in salsa inglese, nel caso di approdo sempre più probabile sulla panchina del Chelsea, è quello di portare a Londra Daniele Rugani. Ieri però, il direttore sportivo bianconero Paratici ha parlato con il suo agente ribadendo l'incedibilità del giocatore. Solo un'offerta superiore ai 40 milioni di euro potrebbe far vacillare questa certezza juventina. Cifra che al momento pare essere lontana dalla valutazione dell'ex Empoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.