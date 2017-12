Juventus, N'Zonzi ai ferri corti con il Siviglia. Sirene dalla Premier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Steven N'Zonzi ai ferri corti con il Siviglia. Il giocatore, che un paio di giorni fa ha esternato la sua volontà di lasciare il club a gennaio, non è stato convocato per la sfida con il Real Madrid. Everton e Arsenal sono da tempo sulle sue tracce, con il Siviglia che potrebbe accettare un'offerta di circa 30 milioni, 10 in meno rispetto alla sua clausola rescissoria. Ricordiamo che il roccioso mediano era stato a lungo cercato dalla Juventus durante la scorsa estate, adesso, con il Siviglia disposto a cedere il francese i bianconeri potrebbero farci nuovamente un pensierino. Lo riporta Metro.