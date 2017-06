Juventus, N'Zonzi primo nome per il centrocampo: poi Matic e Paredes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue la ricerca di un nuovo centrocampista in casa Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero sarebbe pronto a trattare con il Siviglia per Steven N'Zonzi, primo obiettivo per la mediana. Tornano poi di moda i nomi di Nemanja Matic del Chelsea e Leandro Paredes della Roma. Nella lista di Marotta e Paratici anche Tolisso e Fabinho.