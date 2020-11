Juventus-Napoli, decisione ricorso fra oggi e domani. Per Tuttosport è difficile che venga accolto

La sentenza del Tribunale d’Appello Federale su Juventus-Napoli potrebbe arrivare oggi o, al più tardi, domani. Lo scrive questa mattina Tuttosport che spiega come in ogni caso la sentenza non sarà l’ultima parola sulla vicenda. Se il giudice Sandulli dovesse dare ragione al Napoli e quindi togliere il 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione, la partita si giocherebbe sul campo il 13 gennaio prossimo. Se invece dovesse confermare il primo grado, il presidente Aurelio De Laurentiis andrebbe avanti con i successivi gradi di giudizio: prima la corte del Coni, poi eventualmente il Tar del Lazio. La Juventus, invece, da parte sua si è detta pronta ad accettare qualunque decisione.

Dal dibattito non è trapelato molto, spiega il quotidiano, ma le sensazioni non sono particolarmente favorevoli all’accoglimento del ricorso azzurro visto che Lega e Figc avevano letto la sentenza di primo grado come difesa del protocollo.