Juventus-Napoli, doppio cambio di Ancelotti al 46'. Esordio per Lozano

Il Napoli cambia volto per provare a cambiare la partita. Carlo Ancelotti per il secondo tempo del match contro la Juventus (2-0 a favore dei bianconeri al 45esimo) ha deciso di inserire Mario Rui al posto di Ghoulam e Hirving Lozano (al suo esordio assoluto in Serie A) al posto di Lorenzo Insigne. Quest'ultimo ha chiuso la prima frazione con qualche problemino fisico.

Clicca qui per la diretta testuale di Juventus-Napoli